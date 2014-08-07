Для TinyMCE в modx, нужно разработать кнопку для добавления картинки, НО не просто что бы она вставлялась, а вида я думаю меня понятно
Дополнительные функции для сайта.
1. Организовать стабильную работу плеера во всех браузерах. (воспроизведение с внешних ссылок и с файлов на хостинге, а так же корректная работа гр. волны).
2. Сделать полноценное отображение графической волны. (сейчас волна заканчивается, а песня продолжается).
3. Кнопку- Плей, сделать полупрозрачной и оставить только значок треугольника и паузы (темный фон вокруг этих кнопок убрать).
4. Починить загрузку файлов по внешней ссылке и загрузку на хостинг. И сделать автоматическое удаление аудио файла и вейвформы к этому аудио файлу при неудачной загрузке (при сбое интернета или любой другой ошибке). При ошибке должна появиться надпись о ней.
5. Изменить e-mails. ( отправка писем клиентам, организатору, и участнику).
6. Сделать альтернативную ссылку на оригинал файлов ( с возможностью указания ссылки на обычный файлообменник). И если по какой то причине после покупки клиент не может загрузить купленный файл, то у него должна быть возможность воспользоваться второй ссылкой, файл которой будет размещен на обычном файлообменнике . То есть в письме клиенту должны прийти 2 файла. Ссылка на купленную музыку и зеркало на файлообменнике.
7. Организовать возможность редактирования (оперативной замены) внешней ссылки и ссылки на файлообменник на скачиваемый оригинал файл.
8. Сделать так, чтобы работа сайта не зависела от сторонних ресурсов, обновлений и т.д
и все файлы находились в том же месте где и проект. А так же сайт не должен выходить из строя из за каких либо изменений произведенных хостером. К примеру смена хостером dns серверов, обновления php, MySQL, перенос аккаунта на другой сервер и других возможных изменений.
9. Сделать быструю загрузку видео фона (скрипт установлен и работает). В момент ожидания загрузки, обычный фон сделать темно-серым или белым (определимся).
10. Организовать возможность воспроизведения музыки в плеере в аварийном режиме. Сделать взаимозаменяемость файла на хостинге, файлом прикрепленным по внешней ссылке и наоборот. (речь идет не о оригинальных файлах, а о mp3 которые играют в плеере.
11. Сделать плавную регулировку Регулятора громкости и установит по умолчанию на 60%
12. Красные крестики в корзине, сделать темными.
13. В админке: после удаления файла – автоматически должно удаляться название.
14. При наведении мышки на альбом, картинка должна слегка увеличиваться (эффект вспучивания). Когда будет много альбомов, то пробегая мышкой по ним картинки будут как бы вспучиваясь увеличиваться как это реализовано в панели задач MAC. https://www.youtube.com/watch?v=tl6zPqGMRWY
15. поместить логотип фирмы, сделать красивые кнопки для рубрик сайта, и подвал с кнопками соц. Сетей и рубриками. Кнопка – Контакты, должна выглядеть в виде e-mail. Закруглить углы всех элементов на сайте, включая саму страницу в стиле MAC. Как это сделано с кнопкой – Купить.
16. Организовать смену/редактирование категорий (рубрик) в админке. Все заполняемые поля в админке должны иметь возможность редактирования. (сейчас практически всё уже можно отредактировать. Осталось пару не редактируемых полей)
17. На корзине написать, что это корзина. По примеру кнопки купить.
Оплата по Вестерн - Юнион или PayPal.
Предоплата - отсутствует.
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