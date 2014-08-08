Mod TinyMCE highslide

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки145 просмотров

Для TinyMCE в modx, нужно разработать кнопку для добавления картинки, НО не просто что бы она вставлялась, а вида

я думаю меня понятно

MODX
11 лет назад
2044907
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров