JQuery скрипт погоды

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок184 просмотра

Нужно разработать скрипт, который по известному id будет вытягивать данные о погоде из xml http://rp5.ru/rss/35714/ru

и выводить на сайте.

jQuery
11 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

cilvay
31 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Евгений отлично справился с задачей! Рекомендую!
Неплохой заказчик, все прошло хорошо. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

cilvay
31 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад