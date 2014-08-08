Интеграция Смартреспондер с регистрацией на сайте

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка117 просмотров

Нужно помочь интегрировать рассылку на смартреспондере с регистрацией на сайте.

Сайт написан на php

PHP
11 лет назад
number7
41 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

msuzyy
Максим 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-4)
11 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо за работу. Четкая задача, быстрая оплата. Хороший и честный заказчик! Обращайтесь

Заявки фрилансеров

msuzyy
Максим 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-4)
11 лет назад