Опыт работы: от 2х лет. Требования: - Опыт веб-разработки от одного года, программирования – не менее двух лет. ...
Интеграция Смартреспондер с регистрацией на сайте
Нужно помочь интегрировать рассылку на смартреспондере с регистрацией на сайте.
Сайт написан на php
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $15
Есть готовый калькулятор на сайте Joomla. Надо его кастомизировать, изменений в логике работы нету. Задание обсуждается индивидуально. Спасибо!Закрыт11 лет назад
Требуется доработать сайт и наполнить его тестовыми ( произвольными материалами). Подробнее о списке задач и ссылку на сайт в личку. Пишите кто хорошо умеет работать с различными модулями и т.дВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ищем специалиста по фронтэнду и паралаксам в частности. По проектно. Наличие портфолио обязательно.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый, нужен простой php скрипт, после выполнения вывод чего и сколько обработали. Указывайте стоимость и сроки.Веб-программирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
Имеется скрипт, работающий по Крону, перестал работать. Написан сторонним программистом, с которым утеряна связь. Используется PHP, используются 2 сторонних xml файла, на других хостингах. Скрипт сравнивает коды товара производителя и прописывает количество в базу данных. ...Завершен11 лет назад
Необходимо написать парсер цен для сайта-каталога систем безопасности (камеры видеонаблюдения, охранная сигнализация и т.д.). Он должен будет анализировать стоимость соответствующего оборудования на сайтах http://videoglaz.ru/, http://www.aktivsb.ru/, http://yumtrade.ru/ и ряде других. В идеале ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $25
Нужно создать сайт-визитку наподобие этого http://www.actus.com.ua/Веб-программирование18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
http://flior.ru/ Нужно срочно исправить ошибки в красной рамке. Сегодня.Завершен11 лет назад
Сверстанные макеты Html Установить на любую цмс предлогайте варианты макеты скрины и техническое задание в приложение от вас сроки и бюджетЗавершен11 лет назад