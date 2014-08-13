Web-разработчик (PHP, MySQL, JS, HTML)

Опыт работы: от 2х лет.

Требования:

- Опыт веб-разработки от одного года, программирования – не менее двух лет.

- Умения разбираться в чужом коде (а не переписывать с нуля, если что-то не устраивает).

- Опыт разработки сложных проектов.

- Опыт работы в PHP5 с использовнием парадигмы ООП.

- Знание SQL (в частности, MySQL) и умение оптимизировать запросы.

- Знание регулярных выражений.

- Знание HTML/CSS.

- Хорошее знание Javascript.

- Ангийский язык на техническом уровне.

- Умение использовать кеширование.

- Желание слушать, слышать, обучаться и задавать правильные вопросы.

Условия:

1) Первое время – попроектная занятость, далее – постоянная удаленная работа, полная занятность: 8 часов в день, 5 дней в неделю.

2) Множество интересных задач, связанных с высоконагруженными системами, уменьшением нагрузки на сервер и оптимизацией кода.

Наличие скайпа обязательно, во время работы общаться именно там.