Есть готовый калькулятор на сайте Joomla. Надо его кастомизировать, изменений в логике работы нету. Задание обсуждается индивидуально. Спасибо!
Web-разработчик (PHP, MySQL, JS, HTML)
Опыт работы: от 2х лет.
Требования:
- Опыт веб-разработки от одного года, программирования – не менее двух лет.
- Умения разбираться в чужом коде (а не переписывать с нуля, если что-то не устраивает).
- Опыт разработки сложных проектов.
- Опыт работы в PHP5 с использовнием парадигмы ООП.
- Знание SQL (в частности, MySQL) и умение оптимизировать запросы.
- Знание регулярных выражений.
- Знание HTML/CSS.
- Хорошее знание Javascript.
- Ангийский язык на техническом уровне.
- Умение использовать кеширование.
- Желание слушать, слышать, обучаться и задавать правильные вопросы.
Условия:
1) Первое время – попроектная занятость, далее – постоянная удаленная работа, полная занятность: 8 часов в день, 5 дней в неделю.
2) Множество интересных задач, связанных с высоконагруженными системами, уменьшением нагрузки на сервер и оптимизацией кода.
Наличие скайпа обязательно, во время работы общаться именно там.
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