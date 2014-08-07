Доработать калькулятор на Joomla

Ни в коем случае не рекомендую данного разработчика!!! Взялся за простой проект, тянул его очень долго. Изначально договаривались об оплате по факту. Прикинулся бедным и несчатным и выманил оплату!!! Такой наглости и хамства я давно не встречал. Уважаемые заказчики, давайте объединяться и не давать дорогу таким исполнителям!