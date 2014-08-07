Доработать калькулятор на Joomla

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки137 просмотров

Есть готовый калькулятор на сайте Joomla. Надо его кастомизировать, изменений в логике работы нету.

Задание обсуждается индивидуально.

Спасибо!

Joomla
11 лет назад
Free_developer
Андрей 
32 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

msuzyy
Максим 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-4)
11 лет назад
$15
1 день
Ни в коем случае не рекомендую данного разработчика!!! Взялся за простой проект, тянул его очень долго. Изначально договаривались об оплате по факту. Прикинулся бедным и несчатным и выманил оплату!!! Такой наглости и хамства я давно не встречал. Уважаемые заказчики, давайте объединяться и не давать дорогу таким исполнителям!

Заявки фрилансеров

msuzyy
Максим 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-4)
11 лет назад