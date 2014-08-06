Поправить работу с почтой vtiger

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка122 просмотра

Изменить работу модуля отправки писем,

чтобы письма отправлялись не с общего аккаунта,

а с почтового аккаунта пользователя.

Поправить баг - при приеме почты.

11 лет назад
lik12
50 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров