Поправить работу с почтой vtiger

Добрый день Ув. Фрилансеры. Нужно создать готовую форму для отправки файлов на почту. Нужно сделать такую же как, здесь http://www.gmprint.msk.ru/ftp2/?m=Miroshnichenko_Olga. Можно что подкоректировать , но похоже что бы было. ...