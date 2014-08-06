Добрый день! Необходимо создать форму ввода новой статьи для кулинарного сайта с самостоятельно собранным движком, которая будет идентична форме ввода на следующем сайте – www.povarenok.ru/recipes/ (таблицы категорий, субкатегорий, назначения блюд и т.д. уже созданы)(для ...
Поправить работу с почтой vtiger
Изменить работу модуля отправки писем,
чтобы письма отправлялись не с общего аккаунта,
а с почтового аккаунта пользователя.
Поправить баг - при приеме почты.
Заявки фрилансеров
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