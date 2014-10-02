Добрый день! Необходимо создать форму ввода новой статьи для кулинарного сайта с самостоятельно собранным движком, которая будет идентична форме ввода на следующем сайте – www.povarenok.ru/recipes/ (таблицы категорий, субкатегорий, назначения блюд и т.д. уже созданы)(для ...
Скрипт, который объединит два XML файла в 1
Есть выгрузка товаров из 1С в формате CommerceML2
Состоит из двух файлов - в одном артикул товара, а в другом цена товара.
соответствие только по внутреннему ID 1C
Нужно написать/предлоижить/подсказать скрипт, который или с двоих XML файлов сделает один,
или преобразовать данные в CSV формат.
У нас на сайте есть возмжоность обновлять данные о товарах с CSV или XML, но вся информация о товаре должна быть в одной сущности: в XML или в одной строчке в CSV.
Скрипт преобразования должен уметь выполнятся без интерактивного участия. Желательно под Линукс - на сервере.
Примеры файлов прикрепляю.
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Заявки фрилансеров
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