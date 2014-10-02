Скрипт, который объединит два XML файла в 1

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки165 просмотров

Есть выгрузка товаров из 1С в формате CommerceML2

Состоит из двух файлов - в одном артикул товара, а в другом цена товара.

соответствие только по внутреннему ID 1C

Нужно написать/предлоижить/подсказать скрипт, который или с двоих XML файлов сделает один,

или преобразовать данные в CSV формат.

У нас на сайте есть возмжоность обновлять данные о товарах с CSV или XML, но вся информация о товаре должна быть в одной сущности: в XML или в одной строчке в CSV.

Скрипт преобразования должен уметь выполнятся без интерактивного участия. Желательно под Линукс - на сервере.

Примеры файлов прикрепляю.

11 лет назад
VVitovt
Тицкий 
42 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

oldbadger
Григорий 
62 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
89 отзывов(-4)
11 лет назад
$23
3 дня
Хочу отдать дань Григорию - все время находился на связи, вежливо реагировал на все запросы. К сожалению, консенсуса достичь не удалось и от выполнения задачи он отказался. Но все деньги вернул назад без проблем. Рекомендую Григория как честного человека.
Отработали. Были перебои с коммуникацией, в силй вечных праздников, одолели. Я доволен.

Заявки фрилансеров

oldbadger
Григорий 
62 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
89 отзывов(-4)
11 лет назад