Скрипт, который объединит два XML файла в 1

Есть выгрузка товаров из 1С в формате CommerceML2

Состоит из двух файлов - в одном артикул товара, а в другом цена товара.

соответствие только по внутреннему ID 1C

Нужно написать/предлоижить/подсказать скрипт, который или с двоих XML файлов сделает один,

или преобразовать данные в CSV формат.

У нас на сайте есть возмжоность обновлять данные о товарах с CSV или XML, но вся информация о товаре должна быть в одной сущности: в XML или в одной строчке в CSV.

Скрипт преобразования должен уметь выполнятся без интерактивного участия. Желательно под Линукс - на сервере.

Примеры файлов прикрепляю.