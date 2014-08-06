Drupal - автоматически снимать с публикациии

Есть сайт объявлений rabota.dialogpress.ru на друпал7, нужно автоматически снимать объявления с публикации.

Желательно через модуль Rules, по запуску крона.

У объявления есть поле с датой снятия с публикации. По наступлению этой даты у объявлению нужно снимать галочку Опубликовано.

Дальнейший разговор будет с тем, кто укажет стоимость и сроки.