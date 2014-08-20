Нужен парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок150 просмотров

Нужен парсер для http://atkritka.com/

1. Парсер должен быть написан на PHP (версия 5.2 - 5.3)

2. Должен поддерживать допарсивание по крону.

3. Формат хранения данных - sql

4. Информация должна быть в ячейках.

5. Обязательными столбцами являются id (инкремент, первое поле) и used (пустое поле, последнее)

6. Хранение графических и других файлов локально с разделением по папкам с обязательным хранением пути до файла в БД.

7. заголовки ячеек должны быть интуитивно понятны. Пишем латиницей.

8. Многопоточность, поддержка прокси.

Ячейки таблицы:

Категория

путь до картинки

текст (http://take.ms/pIHGD)

id открытки

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PHPSQL
11 лет назад
dar0vana
Татьяна 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

morpheus_017
Данил 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$40
4 дня
Работаем не первый раз вместе, все отлично. Рекомендую как исполнительного и ответственного специалиста.
Все отлично, рекомендую!

Заявки фрилансеров

morpheus_017
Данил 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад