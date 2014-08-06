JS подсчет видимых элементов заданного класса

$50
  1. Биржа фриланса
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Завершен2 заявки130 просмотров

Имеется сайт с картинками (код ниже) - надо подсчитать все картинки что увидел пользователь. При загрузке, а потом с учетом скроллинга.

Картинки помещены в слой с классом "establishment_th", надо найти все видимые картинки на странице с учетом разрешения и при скроллинге пересчитать их.

Результат нужен в виде алерта с id слоев (через запятую) показанных картинок при загрузке страницы и алертов при скроллинге страницы. ID в алертах не должны повторятся (запоминать id которые уже были в алертах).

Valarie 1
Amateur

1:49

5.08.2014

Valarie 1
Amateur

1:49

5.08.2014

JavaScript
11 лет назад
DFService2
Вячеслав 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

Dimsby
36 лет
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11 лет назад
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Остался доволен сотрудничеством.

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Dimsby
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад