JS подсчет видимых элементов заданного класса

Имеется сайт с картинками (код ниже) - надо подсчитать все картинки что увидел пользователь. При загрузке, а потом с учетом скроллинга.

Картинки помещены в слой с классом "establishment_th", надо найти все видимые картинки на странице с учетом разрешения и при скроллинге пересчитать их.

Результат нужен в виде алерта с id слоев (через запятую) показанных картинок при загрузке страницы и алертов при скроллинге страницы. ID в алертах не должны повторятся (запоминать id которые уже были в алертах).

Valarie 1

Amateur

1:49

5.08.2014

Valarie 1

Amateur

1:49

5.08.2014