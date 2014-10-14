Выкачать лендинг и настроить редиректы

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок168 просмотров

Нужно выкачать лендинг.

Почистить его от всех сторонних скриптов, сохраняя работоспособность всех активных элементов.

Сделать в указанном месте область для seo текста.

Настроить в .htaccess 301 редирект с любых несуществующих страниц на главную.

Оплата webmoney, 1000 рублей.

Сделать нужно сегодня.

11 лет назад
gogaa
Егор 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

justdo_it
Азамат 
32 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Сотрудничество состоялось.
+

Заявки фрилансеров

justdo_it
Азамат 
32 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад