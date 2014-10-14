Сайт http://v-sts.ru/. Сайт на drupal 7. Доработать страницы вида http://v-sts.ru/catalog/vanna/akrilvanna/akrilvanna_266.html. Необходимо что бы при выборе дополнительного оборудования цена вверху так же менялась. Этот функционал уже реализован но для нижней части страницы. Оплата киви.
Выкачать лендинг и настроить редиректы
Нужно выкачать лендинг.
Почистить его от всех сторонних скриптов, сохраняя работоспособность всех активных элементов.
Сделать в указанном месте область для seo текста.
Настроить в .htaccess 301 редирект с любых несуществующих страниц на главную.
Оплата webmoney, 1000 рублей.
Сделать нужно сегодня.
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