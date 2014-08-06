Доработка на сайте цены товара.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки135 просмотров

Сайт http://v-sts.ru/. Сайт на drupal 7. Доработать страницы вида http://v-sts.ru/catalog/vanna/akrilvanna/akrilvanna_266.html. Необходимо что бы при выборе дополнительного оборудования цена вверху так же менялась. Этот функционал уже реализован но для нижней части страницы. Оплата киви.

DrupalHTML
11 лет назад
timin040481
Иван 
43 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров