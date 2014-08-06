Сделать интерактивную карту РФ (карта на белом фоне, серая окантовка каждой области, при наведении меняла цвет на цвет шаблона.) Как на авито (avito.ru), все должны быть активными, при наведении меняет цвет (темно-синий как ...
Доработка на сайте цены товара.
Сайт http://v-sts.ru/. Сайт на drupal 7. Доработать страницы вида http://v-sts.ru/catalog/vanna/akrilvanna/akrilvanna_266.html. Необходимо что бы при выборе дополнительного оборудования цена вверху так же менялась. Этот функционал уже реализован но для нижней части страницы. Оплата киви.
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