Сделать интерактивную карту РФ (карта на белом фоне, серая окантовка каждой области, при наведении меняла цвет на цвет шаблона.)

Как на авито (avito.ru), все должны быть активными, при наведении меняет цвет (темно-синий как шаблон) и при нажатии переходить на следуюющую страницу.

Только надо её по размеру по больше сделать и по возможности в крупных областях региональные центры указать. при наведении чтоб город высвечивался например Ярославль в Ярославской области. Тверь в Тверской и т.д. Карту разделить на две части запад до Урала и восток от Урала России. Без флеша.