Парсер данных с сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок203 просмотра

Получить данные с сайта. данные в формате json.

вывести данные на страницу.

Хочу получить: скрипт на php

Скрипт должен работать с PHP/5.3.13

Не использовать фреймворки и не стандартные библиотеки.

Результат работы скрипта: отображены данные на странице браузера

Более полные требования предоставлю на следующем шаге.

PHP
11 лет назад
drumin
58 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$270
5 дней
Работа сделана качественно, в срок. Оперативная связь.
Все ок

Заявки фрилансеров

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад