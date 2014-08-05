Добавить карусель изображений на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок152 просмотра

Есть сайт (лендинг), сделанный на Адоб Мьюз.

Необходимо добавить туда карусельку, как здесь: http://ocenka.umcin.ru

Блок - офиц. документы. Чтобы при клике на документ он увеличивался в полный размер.

Соотв. нужен код, который необходимо добавить на сайт, чтобы все работало. Оплата сразу, как только заработает карусель.

11 лет назад
Sho_Me
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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