Добавить карусель изображений на сайт

Есть сайт (лендинг), сделанный на Адоб Мьюз.

Необходимо добавить туда карусельку, как здесь: http://ocenka.umcin.ru

Блок - офиц. документы. Чтобы при клике на документ он увеличивался в полный размер.

Соотв. нужен код, который необходимо добавить на сайт, чтобы все работало. Оплата сразу, как только заработает карусель.