Программист Mac OS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок108 просмотров

● Знание принципов ООП и шаблонов проектирования

● Умение быстро разбираться в чужом коде

● Опыт работы в качестве Mac OS X разработчика

● Отличные знания Objective C и Cocoa

● Понимание клиент-серверной модели взаимодействия приложений

● Опыт работы с CoreData и/или SQL базами данных

● Опыт создания GUI приложений для Mac OS X

Будет плюсом:

● Знание User Interface Guidelines

● Опыт разработки многопоточных приложений

● Знание английского языка на уровне прочтения тех. документации

SQL
11 лет назад
webpages
Тала 
41 год
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров