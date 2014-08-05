Разработчик PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок175 просмотров

Требования:

● Знание языков программирования PHP, JavaScript

● Базовое знание SQL, HTML

● Полное понимание принципов MVC

● Опыт работы в веб-проектах от 2 лет

● Понимание архитектуры веб-проектов

● Знание принципов построения масштабируемых приложений

● Умение читать чужой код

● Хорошее знание технического английского языка

Приветствуется:

● Опыт работы с PostgreSQL

● Опыт работы в команде

● Опыт работы с системами контроля версий

Задачи:

● Изучение архитектуры готовых решений

● Участие в проектировании и разработке высоконагруженных приложений

HTMLJavaScriptPHPPostgreSQLSQL
11 лет назад
webpages
Тала 
41 год
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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