Доработка Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок132 просмотра

На сайте Opencart 4 языка. Нужно сделать так, чтобы при повторном посещении сайта всегда открывался русский язык, даже если при прошлом посещении был выбран другой язык (т.е. вероятно сбрасывался кэш или подобное).

Opencart
11 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров