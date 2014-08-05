Сделать из JS скрпта функцию

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок156 просмотров

Есть мелкий js-скритпец на 5 строчек, надо сделать в нем функцию, чтобы код срабатывал после ее вызова, а не просто по загрузке скрипта, как сейчас.

JavaScript
11 лет назад
portnyagin
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

mrGracer
Сергей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
53 отзыва
11 лет назад
$3
1 день
Все прошло гладко, рекомендую.
Давно хотел поработать с Андреем, т.к. по описаниям задач сразу было видно, что человек хороший! Всё отлично, спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

mrGracer
Сергей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
53 отзыва
11 лет назад