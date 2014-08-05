Сайт автозапчастей (Texdoc), внесение доработок.

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Закрыт1 заявка118 просмотров

сайт: http://filauto.com.ua/

Необходимо внести корректировки на сайте автозапчастей в функционал модуля Texdoc:

1. Настройка відачи результатов поиска по коду.

2.Загрузка товарных прайсов.

3.Поиск детали в строке поиска по артикулу.

4.Подбор запчастей по автомобилю.

5.Выбор категории запчастей.

6.Выдача запчастей при поиске по номеру запчасти (вид).

7.Показ одинаковых товарных кодов родственных брендов.

Подробное ТЗ в документе в приложении.

11 лет назад
roman_filatov
Роман 
44 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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