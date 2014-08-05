Создать игру и встроить интерактивную страницу

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка129 просмотров

Необходимо игру анаграмма (угадать слово по буквам вперемешку) изготовить по нужным параметрам и встроить страницу на сайт.

11 лет назад
burlak57
67 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

kosura88
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв(-1)
11 лет назад
$300
7 дней

Заявки фрилансеров

kosura88
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв(-1)
11 лет назад

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