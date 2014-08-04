Добрый день! Сайт сантехники. У меня есть в формате Ex0cel список товаров около 1600 штук.(В нем, артикул,производитель, наименование,вид товара. Четкого донора для получения инфы нет. Мне нужно наполнить свой сайт.!(Фото,описание,характетиристики, расположение ...
Специалист MODX
нужен специалист для написания функцирнала к сайту. верстка есть. уже все стоит на движке. крайне желательен опыт аботы с видео в режиме онлайн. ТЗ для функционала есть, исходники, скриншоты всех возможных действий есть. сроки сжатые но не "пожар". Цена вопроса 15 000 р.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование21 заявкаЗакрыт11 лет назад
На сайте установлен компонент Joomshopping (joomla 2.5). Требуется подключить кошельки 1. Visa/Mastercard (liqpay) 2. Qiwi 3. Яндекс деньги 4. Perfect money В своих заявках пожалуйста указывайте цену и примерное ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Суть задачи в следующем: есть html5 аудиоплеер на основе SoundManager 2 (в приложениях mooplayer.rar-первая версия с исходниками и mooplaer_final.rar - доработаная версия, добавлена функция load но исходников к ней нет). плеер ...Завершен11 лет назад
Нужно, сделать инструмент для рассылки писем, базы данных клинтов магазина, также с возможностью создавать шаблон и красиво оформитьВеб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте Нужно изменить скрипт вывода картинок в вордпресс с timthumb на WP_Image_Editor ожидаю умельцев кто готов реализоватьЗавершен11 лет назад
Добрый день. Нужно встроить в сайт простой скрипт динамического контента - на php. Пример утмки: lp.worldclass.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign[teplye_rsya]_penoplast_3_msk+mo&utm_term=фитнес центр на юго западной Контент меняется в зависимости от ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать аналогичную форму как тут: http://region.grodno.by/ru/fiz только убрав 2 строчки! Сайт создан на WordPress, капчу можно не ставить, необходимо чтобы письма приходили на определенный электронынй ящик или хранились бы на ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо внести следующие изменения на страницах сайта: 1. http://joxi.ru/X4TfU4wyTJDDAqqpLCA 2. http://joxi.ru/8YTfU_3JTJAeCOMX4qo 3. http://joxi.ru/DIzfU_3JTJAjCHBqz3s 4. http://joxi.ru/R43fU_3JTJBiZFmXqlUЗавершен11 лет назад
Есть 3 форума на vBulletin и 1 IPB Необхоимо перенести их на PHPBB с сохранением структуры сайта и по возможности шаблона.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад