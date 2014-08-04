Специалист MODX

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок171 просмотр

нужен специалист для написания функцирнала к сайту. верстка есть. уже все стоит на движке. крайне желательен опыт аботы с видео в режиме онлайн. ТЗ для функционала есть, исходники, скриншоты всех возможных действий есть. сроки сжатые но не "пожар". Цена вопроса 15 000 р.

MODX
11 лет назад
Vasenkin
39 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров