Специалист MODX

нужен специалист для написания функцирнала к сайту. верстка есть. уже все стоит на движке. крайне желательен опыт аботы с видео в режиме онлайн. ТЗ для функционала есть, исходники, скриншоты всех возможных действий есть. сроки сжатые но не "пожар". Цена вопроса 15 000 р.