Внести изменения в сайт на Yii Framework

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Завершен1 заявка152 просмотра

Необходимо внести следующие изменения на страницах сайта:

1. http://joxi.ru/X4TfU4wyTJDDAqqpLCA

2. http://joxi.ru/8YTfU_3JTJAeCOMX4qo

3. http://joxi.ru/DIzfU_3JTJAjCHBqz3s

4. http://joxi.ru/R43fU_3JTJBiZFmXqlU

Yii
11 лет назад
davydov2010
Дмитрий 
58 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

mrGracer
Сергей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
53 отзыва
11 лет назад
$15
1 день
Сделал всё быстро и профессионально! Рекомендую!!!
Всё отлично, можно работать.

Заявки фрилансеров

mrGracer
Сергей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
53 отзыва
11 лет назад