Написать плагин для Socialengine 4.8.5.
Javascript, управляющий перемещающий див.
Нужно коротенький скриптец, который перемещал бы блок див в {position: absolute; margin-top: -100%} по отношению к body. Плюс нужно убрать вертикальную прокрутку в body, но чтобы колесиком мыши прокрутить можно было.
Изначально блок див закопан на несколько уровней в DOM.
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