Javascript, управляющий перемещающий див.

Нужно коротенький скриптец, который перемещал бы блок див в {position: absolute; margin-top: -100%} по отношению к body. Плюс нужно убрать вертикальную прокрутку в body, но чтобы колесиком мыши прокрутить можно было.

Изначально блок див закопан на несколько уровней в DOM.