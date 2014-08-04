Javascript, управляющий перемещающий див.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок144 просмотра

Нужно коротенький скриптец, который перемещал бы блок див в {position: absolute; margin-top: -100%} по отношению к body. Плюс нужно убрать вертикальную прокрутку в body, но чтобы колесиком мыши прокрутить можно было.

Изначально блок див закопан на несколько уровней в DOM.

JavaScript
11 лет назад
portnyagin
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$10
1 день
Все просто на высшем уровне. Евгений, искренне рад был сотрудничеству!
Отличный заказчик, приятный человек. Сотрудничество с Андреем комфортно, а это даже важнее денег.

Заявки фрилансеров

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад