Исправить ошибку в Битрикс.

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Завершен4 заявки148 просмотров

В Битрикс не добавляется картинка и настроить работу лупы. http://gipfel-group.ru/catalog/metal/nabor_posudy_genesis_10_pr_gipfel_1537_/

11 лет назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

rlvov87
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$5
1 день
Роман отлично справился со своей задачей, буквально за 5 минут нашел ошибку и исправил. Молодец! Настоящий мастер своего дела! Рекомендую!
Понятное ТЗ. Моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

rlvov87
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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