Написать простую CMS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок178 просмотров

Написать простой движок.

Из функций+Новости+Стат.страницы+хороший редактор+возможность создать поддомены+одна бд+админка.

11 лет назад
Ekulin
Егор 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров