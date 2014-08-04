Добавить функцию "корзина" компоненту Phoca Gallery 3.2.3
Натянуть верстку на DLE + понимание joomla
Доброго времени суток! Требуется опытный программист, который мог бы натянуть верстку на проект.
Проект представляет из себя скрещение двух CMS DLE и JOOMLA. А именно, сайт на DLE а его форум на Joomla с модулем кунена.
На главную DLE нужно вывести блок трансляции популярных тем форума + другие работы по проекту.
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