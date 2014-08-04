Натянуть верстку на DLE + понимание joomla

Доброго времени суток! Требуется опытный программист, который мог бы натянуть верстку на проект.

Проект представляет из себя скрещение двух CMS DLE и JOOMLA. А именно, сайт на DLE а его форум на Joomla с модулем кунена.

На главную DLE нужно вывести блок трансляции популярных тем форума + другие работы по проекту.