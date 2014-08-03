Необходимо расшифровать закодированный PHP вирус (приложен к письму), заразивший сайт, для понимания его логики, нейтрализации и возможного выявления создателей. К зараженному сайту есть доступ.Желательно получить на выходе на "кашу" а аккуратный код. Возможна ...
Нужно создать архив путёвок турфирмы - WP
Привет! Есть сайт на WP. Есть платная тема Tour Package - Wordpress Travel/Tour Theme. Выставленны путёвки. Но не которые уже улетели. И надо что бы плагин как понимаю. Проверял даты. Если дата уже прошла, то в поле где обычно пишется "подробнее", надо что бы менялось значение на проданно и категория менялась на архив. что бы пользователи видели, что пакет уже улетел.
Так же есть календарь путешествий. Его разрабатывали здесь же отдельным плагином. Разработчик больше не выходит на связь, надо доработать. В списке очень много путёвок проданных. Надо их сортировку вывести просто ниже. А вверху те события которые актуальны.
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