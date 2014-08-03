Нужно создать архив путёвок турфирмы - WP

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Закрыт1 заявка158 просмотров

Привет! Есть сайт на WP. Есть платная тема Tour Package - Wordpress Travel/Tour Theme. Выставленны путёвки. Но не которые уже улетели. И надо что бы плагин как понимаю. Проверял даты. Если дата уже прошла, то в поле где обычно пишется "подробнее", надо что бы менялось значение на проданно и категория менялась на архив. что бы пользователи видели, что пакет уже улетел.

Так же есть календарь путешествий. Его разрабатывали здесь же отдельным плагином. Разработчик больше не выходит на связь, надо доработать. В списке очень много путёвок проданных. Надо их сортировку вывести просто ниже. А вверху те события которые актуальны.

WordPress
11 лет назад
ocasinos
Игорь 
41 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
45 отзывов

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Нет заявок фрилансеров

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