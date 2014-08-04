Расшифровать PHP вирус с сайта (возможно Base64)

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Завершен3 заявки223 просмотра

Необходимо расшифровать закодированный PHP вирус (приложен к письму), заразивший сайт,

для понимания его логики, нейтрализации и возможного выявления создателей. К зараженному сайту есть доступ.Желательно получить на выходе на "кашу" а аккуратный код.

Возможна предоплата.

PHP
11 лет назад
prince5
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

d1mon4ik
Дмитрий 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$5
1 день
Решение сложного вопроса моментально и в превосходной форме (подсвеченный красивый структурированный код).Такого ещё не было...однозначно рекомендую как программиста!
Рекомендую

Заявки фрилансеров

d1mon4ik
Дмитрий 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад

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