Банер для главной страницы сайта-магазина сувенирной продукции. Интерактивный банер-игра. Тематика игры - политический шарш. Посетителю предлагается выбрать персонажа соответствующего реальной политической личности и применить к нему весь доступный недовольным гражданам арсенал средств. ...
Расшифровать PHP вирус с сайта (возможно Base64)
Необходимо расшифровать закодированный PHP вирус (приложен к письму), заразивший сайт,
для понимания его логики, нейтрализации и возможного выявления создателей. К зараженному сайту есть доступ.Желательно получить на выходе на "кашу" а аккуратный код.
Возможна предоплата.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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