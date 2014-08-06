Скрипт к API

Необходимо прочитать, разобраться в API и написать небольшой скрипт. Желательно реализовать на PHP. Детали и прицип работы описаны в ТЗ.

ТЗ: https://db.tt/EAx4qSda

К сожалению предыдущий исполнитель подвел и ничего не сделал.

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