Скрипт к API

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки254 просмотра

Необходимо прочитать, разобраться в API и написать небольшой скрипт. Желательно реализовать на PHP. Детали и прицип работы описаны в ТЗ.

ТЗ: https://db.tt/EAx4qSda

К сожалению предыдущий исполнитель подвел и ничего не сделал.

Вопросы задавайте в личку. Заявки без цены и сроков рассматриваться не будут.

PHP
11 лет назад
i_fring
Сергей 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

adamdickins
Дмитрий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$60
2 дня
Очень доволен сотрудничеством, задача решена очень быстро, все ошибки исправлены на лету. Обязательно обращусь еще. :)
Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

adamdickins
Дмитрий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад