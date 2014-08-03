Необходимо: - опыт использования MVC фреймворков - опыт написания Ajax-запросов - знание HTML5/CSS3 Бонус: умение создавать WordPress шаблоны Проект минимум на 2 месяца, с возможностью постоянной ...
Проблема с оформлением заказа на virtuemart 2
1. товар не добавляется в корзину
2. доработка оформления заказа с категории товаров
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
нужно что бы тут http://fortrader.ru/forex-strategy/ описание рубрики выводилось http://take.ms/Pxisf а здесь уже не выводилось (на вторых страницах и далее) http://fortrader.ru/forex-strategy/page/2/ Сейчас блок кода выводящий описание рубрики выглядит так: ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте! На MODX-сайте есть вот такая галерея: http://tehnofasad.crimea.ua/fotogalereya.html Нужно сделать следующее: В альбомах должна быть вложенность. Должны работать заголовки и описания к картинкам (как на превью, так ...Завершен11 лет назад
- $250
требуется сборка сервера кс 1.6 с античитом маяк или лучше.сервер паблик для стим и нонстим игроков.так же для этого сервера нужно написать плагин амх который бы синхронизировал данные сервера с сайтом.данные следующие - человек заводит ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется спарсить: 1. название товара 2. ссылку на товар По возможности выгрузить результат в Excel или txt файлы.Завершен11 лет назад
- $50
Сколько будет стоить сделать кнопку подписки на сайте?Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать кликабельным графический логотип прописанный в код темы ворпрессаЗавершен11 лет назад
Добрый день! Интересует изменение поиска на этом сайтеhttp://milisa.info, а именно добавление нескольких обязательных форм (подробнее в ТЗ)Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Периодически возникает ошибка 404 на внутренних страницах сайта, необходимо исправить.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуются небольшие доработки/исправления ошибок (иначе платная поддержка) для сайта на yii. Оплата по задачам, по мелким правкам почасовая. Оплата в среднем 300р./ч. Также есть работа по сайту на CodeIgniter.Веб-программирование10 заявокЗакрыт11 лет назад