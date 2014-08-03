Проблема с оформлением заказа на virtuemart 2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки132 просмотра

1. товар не добавляется в корзину

2. доработка оформления заказа с категории товаров

11 лет назад
seo-bisness
Руслан 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров