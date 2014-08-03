Проблема с оформлением заказа на virtuemart 2

нужно что бы тут http://fortrader.ru/forex-strategy/ описание рубрики выводилось http://take.ms/Pxisf а здесь уже не выводилось (на вторых страницах и далее) http://fortrader.ru/forex-strategy/page/2/ Сейчас блок кода выводящий описание рубрики выглядит так: ...