Требуются небольшие доработки на yii и CI

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок197 просмотров

Требуются небольшие доработки/исправления ошибок (иначе платная поддержка) для сайта на yii. Оплата по задачам, по мелким правкам почасовая. Оплата в среднем 300р./ч. Также есть работа по сайту на CodeIgniter.

CodeIgniterYii
11 лет назад
adoyl
48 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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