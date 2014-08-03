ЕСТЬ сайт на Joomla 3.0 - http://stoy-expert.ru НУЖНО: 1) В шаблоне блога (использоваться для главной и /stati.html) внести правки - http://joxi.ru/-u7dU4wyTJC_OHdWfTs: а) убрать с ...
Требуются небольшие доработки на yii и CI
Требуются небольшие доработки/исправления ошибок (иначе платная поддержка) для сайта на yii. Оплата по задачам, по мелким правкам почасовая. Оплата в среднем 300р./ч. Также есть работа по сайту на CodeIgniter.
Заявки фрилансеров
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