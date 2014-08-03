Необходимо подключить Mobile_Detect

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка123 просмотра

1. Необходимо подключить редирект на мобильную версию сайта при заходе с мобильных устройств или планшетов. Сайт - портфолио, мобильная версия- одностраничник.

Скрипт свежего mobiledetect в архиве.

доступ на фтп сайта дам после определения исполнителя

11 лет назад
hlphoto
Сергей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

idtimeless
Александр 
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена быстрее чем ожидалось. Впоследствии были даны новые задания по другому проекту этому же исполнителю
Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

idtimeless
Александр 
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад