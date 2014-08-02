Редактирование форума PHPBB3

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Закрыт1 заявка100 просмотров

Здравствуйте.

Нужно подкорректировать форум на phpbb3, небольшие правки касающихся шаблона и движка.

За подробностями в ЛС

11 лет назад
alexxela30
Афганесян 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров