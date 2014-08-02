Требуется хороший специалист по Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок141 просмотр

Требуется хороший специалист по Wordpress для доработки каталога

WordPress
11 лет назад
imgconsult
Андрей 
66 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка портала на фреймворке или Drupal.

    Дизайн предоставим со своей стороны. Мобильное приложение, что указано в низу ТЗ оценивать не нужно. Требуется верстка и программирование нового проекта, похожие проекты: zoon.ru, flamp.ru, around.ru Портал представляет собой агрегатор организаций интегрированный с сервисом ...

    Drupal
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер для QIWI

    Требуется следующее: Необходимо сделать оплату для сайта через QIWI терминал, тоесть клиенту сообщается qiwi кошелек и определенный комментарий, клиент должен через терминал произвести оплату. Все это должно работать без подключения сайта к ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт плавающего баннера AdSpot (Slider)

    Нужно скопировать и доработать скрипт плавающего баннера AdSpot (Slider). Пример работы можно увидеть на странице http://wizard-banners.com/banners/formats/adspot.html нажав на ссылку "Пример". Скопировать или написать с нуля - не имеет значение. Подробности при переписке

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Устранить ошибку в html-сайте

    $5

    В html-сайте есть пару блоков-слайдеров. При переключении слайдов некоторые другие блоки сайта исчезают. При обновлени страницы - опять появляются. Нужно устранить конфликт блоков. Ссылку на сайт скину в личку. Для профессионала работа ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Небольшой модуль расчета PHP+java

    Нужно написать небольшой скрипт расчета электро цепи по известным формулам (всего три формулы). Подробное ТЗ в приложенном файле. Называйте сразу цену и предполагаемый срок. Функционал скрипта первичен, дизайн - не обязательно, главное чтобы работало правильно. ...

    JavaPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Необходимо создать форму отправки e-mail на PHP

    Всем доброго дня. Есть 1-страничный сайт. Лэндинг, только что после верстки. На этой странице есть 2 одинаковые формы, которые не работают без скрипта, который нужно написать. 3 поля - Имя, телефон, ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Парсер-преобразователь фида Яндекс.Работы

    $100

    Здравствуйте! Есть файл с фидами яндек.работы по городам России. В списке порядка трехсот строк типа: 10|http://rabota.yandex.ru/rss.xml?currency=RUR&amp;text=&amp;sort=cr_date&amp;rid=76 #Хабаровск 10 - сколько раз в сутки следует ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад