Скрипт плавающего баннера AdSpot (Slider)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки130 просмотров

Нужно скопировать и доработать скрипт плавающего баннера AdSpot (Slider). Пример работы можно увидеть на странице http://wizard-banners.com/banners/formats/adspot.html нажав на ссылку "Пример".

Скопировать или написать с нуля - не имеет значение. Подробности при переписке

11 лет назад
verefov
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

seriuskozak
Козак 
32 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$20
1 день
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seriuskozak
Козак 
32 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад