Поменять вывод информации на главной страницы компонента, в категориях и в самом обьявлении. Сделать модуль с формой входа/регистрации
Парсер-преобразователь фида Яндекс.Работы
Здравствуйте!
Есть файл с фидами яндек.работы по городам России. В списке порядка трехсот строк типа:
10|http://rabota.yandex.ru/rss.xml?currency=RUR&text=&sort=cr_date&rid=76 #Хабаровск
10 - сколько раз в сутки следует парсить фид (через равные промежутки времени).
далее урл и комментарий (Город или населенный пункт, чтобы было понятнее)
Парсер должен собирать вакансии заданное кол-во раз и записывать их в файл на сервере. Для Хабаровска это будет: 76.xml
Причем записывать в преобразованном виде. Скорее всего работать по крону будет, как я понимаю.
Сейчас одна вакансия это:
Продавец-консультант салона связи МТС (г. Хабаровск, р-н Центр) (от 26 000 до 39 000 руб.)
http://www.url.ru/vacancy-26802666-140729.html
http://www.url.ru/vacancy-26802666-140729.html
Сб., 02 авг. 2014 10:56:41 +0400
Вакансия от компании МТС.<br/>Консультирование клиентов по представленному ассортименту товара; продажа мобильных телефонов, цифровой техники и аксессуаров; работа с кассой и отчетной документацией
Если у тебя уже есть: среднее образование (11 классов), интерес работать в сотовом ритейле, желание стать экспертом в области цифровой техники - Стань частью Нашей Команды, ПОЗВОНИ на круглосуточную Горячую линию по подбору...
Должно быть из этого примера:
6140729
Продавец-консультант салона связи МТС
http://www.url.ru/vacancy-26802666-140729.html
МТС
Сб., 02 авг. 2014 10:56:41 +0400
Консультирование клиентов по представленному ассортименту товара; продажа мобильных телефонов, цифровой техники и аксессуаров; работа с кассой и отчетной документацией
Если у тебя уже есть: среднее образование (11 классов), интерес работать в сотовом ритейле, желание стать экспертом в области цифровой техники - Стань частью Нашей Команды, ПОЗВОНИ на круглосуточную Горячую линию по подбору...
32500
Подробнее, что преобразовали.
1. Добавили jobkey. Чтобы получить номер берется урл на вакансию и удаляется из него все кроме цифр. Оставляем максимум СЕМЬ цифр с конца и записываем это в jobkey
2. Из title удаляем все скобки со всем содержимым (з/п будем еще использовать)
3. Добавляем company, значение для которого берем из поля description: Вакансия от компании МТС.<br/>
4. Из description, соответственно, удаляем все до .<br/> (включительно).
5. Добавляем salary. Есть заголовки с такими типами уровня з/п:
(22 000 руб.)
(от 26 000 до 39 000 руб.)
или вообще могут отсутствовать. Может еще есть какие-то формы записи, но не встречал.
Значит в salary записывает в первом случае 22000, во втором среднее значение: 32500, а в третьем ничего, понятное дело.
Созданный файл (76.xml) обновляется новыми записями. Все, что добавлено больше ДВУХ суток назад удаляется, чтобы не разбухал неимоверно.
Как я уже говорил будет порядка трехсот файлов. Поэтому надо по оптимизации процесса подумать, чтобы разнести по времени коннекты к Я.Работе с учетом кол-ва считываний каждого фида.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $80Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте, необходимо сделать ряд правок для сайта http://klona.com.ua/ В основном правки мелкие, в ТЗ пытался максимально описать каждый пункт для избежания недопонимания. Проект нужно выполнить как можно быстрее. PS Прежде ...Закрыт11 лет назад
- $1000
Добрый день, господа фрилансеры Нужен cashback сервис на основе adminatad (вся обработка информации на нем) Подробнее тут http://blog.admitad.com/?p=2573 схема работы https://yadi.sk/i/OtYO5ra7Yt4Be Примеры уже существующих аналогичных сервисов ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть сайт на Opencart. От поставщика приходят ежедневно остатки в Excel – нужно настроить автоматизированную выгрузку этих остатков c ценами на сайт ежедневно. Поставщик один – номенклатура свыше 30 тыс. позиций.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Уже есть готовый функционирующий проект на ModX, но разработчик в ближайшее время не сможет поддерживать и развивать проект, следовательно нужен специалист, готовый принять эти задачи на себя. В поддержку входит разработка ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо сделать редирект. Раньше был домен site1.ru Теперь перенесли его на site2.ru, но site1.ru попал на поддомен site1.site2.ru В общем, необходимо сделать так, что б при переходе по ссылкам из ...Закрыт11 лет назад
Приветствую. Требуется php скрипт, который сможет сохранять указанные две странички любого сайта(их html код) со всеми картинками и .js сриптами и далее регуляркой сделать несколько изменений. ТЗ в приложении. Не срочно.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Магазин на ОПЕНКАРТ , нужно подключить модуль выгрузки и загрузки остатков товаров , цен, поставщика. Вот сам модуль уже куплен. НУЖЕН ПРОФИ ДЛЯ ЕГО НАСТРОЙКИ .. ЕСТЬ ВСЕ ВИДЕО УРОКИ ПО ЕГО НАСТРОЙКЕ НО ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
есть сайт: http://www.sts-polimer.ru/. Нужно поправить css стили на сайте в статьях, чтобы было так: http://www.sts-polimer.ru/ofis-le-0009-cherepashka-vstraivaemyi-svetilnik интересуют цена и сроки работыВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть верстка лендинга, нужно подключить форму обратной связи (перенести со старого сайта, все скрипты есть. Отправка телефона происходит на сервис SMS.ru). Прикрепляю скрин того, того, где нужно сделать калькулятор. В ...Закрыт11 лет назад