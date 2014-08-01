Опенкарт подключить и настроить модуль

Магазин на ОПЕНКАРТ , нужно подключить модуль выгрузки и загрузки остатков товаров , цен, поставщика.

Вот сам модуль уже куплен. НУЖЕН ПРОФИ ДЛЯ ЕГО НАСТРОЙКИ .. ЕСТЬ ВСЕ ВИДЕО УРОКИ ПО ЕГО НАСТРОЙКЕ НО ЭТО ДЛЯ ПРОФИ

Жду ваших предложений.......

https://opencartforum.com/files/file/811-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD/