Модуль поиска авиабилетов

Здравствуйте! Заранее хочу сказать что не уверен в правильности названия того что именно нужно:)

Необходимо создать поисковик авиабилетов. Просто, без наворотов. Сайт есть, обычный, без движков и программ. В поиске должны быть стандартные параметры:

1) дата вылета/возврата

2) город вылета/прилета

3) номер рейса и авиа компания

4) цена

5) желательно наличие билетов.

Продолжения видим два.

1) Покупатель выбирает нужный рейс, заполняет форму заказа и в ответное письмо получает варианты оплаты.

2) После заполнения формы заказа, перейти непосредственно к оплате. В этом случае очень бы хотели избежания взаимодействия с расчетным счетом, например что бы переводы приходили на обычную дебетовую банковскую карту.

Наполнять информацией будем в ручную, сторонняя информация не нужна. Единственное что хотелось бы, что бы можно было в будущем синхронизировать наш поисковик с другими. ( Что бы именно наша информация попадала на другие поисковики,не наоборот)

Очень надеюсь что смог понятно изложить суть задачи (обычно получается тяжело, из за полного отсутствия понимания внутренней системы). При необходимости могу скинуть ссылки на похожие сайты

Жду Ваши предложения!