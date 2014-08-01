Скрипт должен быть автономным! Нужно создать дефолтную страницу с несколькими товарами для примера, у каждого товара свои параметры, параметры опишу исполнителю. Скрипт берет данные, сохраняет в корзину, затем пользователь вбивает свои данные и ...
Скачать сайт с хостинга, сделать бэкап.
Нужно сделать его резервную копию со всем контентом.
Ссыль и доступы дам в личку.
Заявки фрилансеров
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