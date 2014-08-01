Конструктор калькулятор для сайта

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Закрыт3 заявки129 просмотров

Нужно сделать сделать конструктор-калькулятор на сайте.

контент конструктора-калькулятора во вложении.

схема - это просто видение того, как может получиться, но все может быть по другому.

Сайт самописный. Доступ и сам сайт после поступления заявки личным сообщением.

Жду от вас цену, сроки и что из задуманного возможно реализовать. А так же конечно очень хочется посмотреть на выполненные вами подобные работы.

Благодарю!

11 лет назад
Svetlana321
Светлана 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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