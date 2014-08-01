Разработка JavaScript-компонента для "Рубрикатора"

$1400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки150 просмотров

Разработка JavaScript-компонента на основе существующей Flash-реализации для модуля "Рубрикатор".

Подробности в техзадании (файл ТЗ Рубрикатор).

Также прилагаем "Примеры служебных файлов" и "Руководство разработчика".

Ориентировочный срок выполнения - 3 недели, стоимость - 50 тыс. руб.

JavaScript
11 лет назад
Filyan
Филипп 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Залогинится на сайте

    Задача: залогинится на сайте https://pass.rzd.ru/timetable/logon/ru. Результат работы скрипта - открыта вкладка в браузере с адресом http://pass.rzd.ru/main-pass/secure/ru?STRUCTURE_ID=704. Хочу получить скрипт на php. Скрипт должен запускаться на моем компьютере. На ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка проекта на php

    Есть незаконченный сайт kievrent. ua Нам нужно его закончить: внести исправления\доработки в дизайн, подключить он-лайн оплату, а также доработать разделы в админке сайта. Требуются опытные специалисты, чтобы все грамотно довести до ума и ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Opencart, PHP Developer - поддержка проектов

    Друзья, нужен PHP Developer со знаниями движка Opencart для выполнения задач по поддержке существующих проектов. Работа предполагается в следующих направлениях: - внедрение ТЗ по сео-оптимизации ресурсов - написание модулей, ...

    OpencartPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Cкрипт локализации для приложения PhoneGap

    Помогите сделать скрипт который будет загружать страницу с языком устройства. то-есть если на устройстве установлен английский, значит загружается страница /html/en/index.html. Желательно чтоб использовался плагин PhoneGap Globalization. Приложение компилируется с ...

    HTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер радио потоков Streema

    Нужно спарсить базу потоков радио http://streema.com/radios База должна включать: 1. Название радиостанции 2. Описание 3. Ссылка на стрим (не на стрим на streema) а тот что они используют от ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка, прикрутка и настройка к Битриксу м Бизн

    Файл psd сверстать, прикрутить и настроить к битрикс малый бизнес. https://yadi.sk/i/_aLui7TZYiYo7 https://yadi.sk/i/YiRlUxmhYiYrx https://yadi.sk/i/Oov6ZorZYiYw9 https://yadi.sk/i/R0qHmDv9YiYzr https://yadi.sk/i/VSIQkWLqYiZ4w https://yadi.sk/i/Bqfz3wMqYiZ7n https://yadi.sk/i/5NXpjkh5YiZ9v https://yadi.sk/i/LObwnqw4YiZBg https://yadi.sk/i/uQrykSAQYiZCo

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Поправить работу скрипта

    На странице сайта http://yamolod.ru/content/strukturnye-podrazdeleniya-departamenta-molodyozhnoy-politiki-i-turizma-yamalo-neneckogo дополнительные окна выводятся через нажатии по соответствующему блоку. Нужно сделать так, что они выводились при наведении мышки на объект (без нажатия) (сайт ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад