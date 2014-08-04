Парсер радио потоков Streema

Нужно спарсить базу потоков радио http://streema.com/radios

База должна включать:

1. Название радиостанции

2. Описание

3. Ссылка на стрим (не на стрим на streema) а тот что они используют от радио

Если они отправляют на страницу прослушивания радио на другом сайте - нужна ссылка на тот сайт

4. Тип радио: FM / Online

5. If FM : частота

6. Локация радио: Region -> Country -> State -> City

7. Ссылка на сайт