Пофиксить ошибки на посадочной странице

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок157 просмотров

Есть посадочная страница и на ней есть мелкие ошибки, такие как: некореектно работает слайдер, не убирается календарик по действию мыши и так далее. Надо почистить.

11 лет назад
maitan
Артем 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

pettson
Сергей 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Замечательно и быстро выполненные задачи. Крайне рекомендую Сергея для спокойного и плодотворного сотрудничества.
Очень приятно было поработать с Артемом. Никуда не торопил и по завершению работы все быстро оплатил. Спасибо! :)

Заявки фрилансеров

pettson
Сергей 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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