Повесить готовый параллакс на сайт

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Закрыт5 заявок146 просмотров

Сайт на вордпрессе, вёрстка резина, сайт рабочий,висит на хосте. На тестовой хосте создан на псд сайта эффенкт параллакса, задача-повесить готовый параллакс на сайт на рабочем хосте.

WordPress
11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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