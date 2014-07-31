Модификация модуля AcyMailing для Joomla. Подробности по запросу. Оплата по факту выполненных работ.
Скрипт прямые ссылки с сайта
Нужен скрипт получения прямых ссылок с сайта Kset.kz для DLE, такой же как описано тут
http://uc-portaller.ru/forum/22-6083-1/
Т.е мне нужно будет их воспроизводить через свой плеер uppod как у него на сайте multitak.ru
Но у него не uppod плеер! Но все работает!
Рассмотри все ваши предложения!
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