Скрипт прямые ссылки с сайта

Нужен скрипт получения прямых ссылок с сайта Kset.kz для DLE, такой же как описано тут

http://uc-portaller.ru/forum/22-6083-1/

Т.е мне нужно будет их воспроизводить через свой плеер uppod как у него на сайте multitak.ru

Но у него не uppod плеер! Но все работает!

Рассмотри все ваши предложения!