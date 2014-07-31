Скрипт прямые ссылки с сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки182 просмотра

Нужен скрипт получения прямых ссылок с сайта Kset.kz для DLE, такой же как описано тут

http://uc-portaller.ru/forum/22-6083-1/

Т.е мне нужно будет их воспроизводить через свой плеер uppod как у него на сайте multitak.ru

Но у него не uppod плеер! Но все работает!

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DLE
11 лет назад
sidorivan
Иван 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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