Исправить не работающий модуль корзины для vm2

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Закрыт4 заявки131 просмотр

Есть модуля корзины AJAX Dock Cart for VirtueMart. Пока делал сайт на локальном сервере все замечательно работало. Перенес на хостинг перестал добавляться товар в корзину. Помогите найти причину и исправить.

Ставил на чистую joomla 2.5.6 и virtuemart 2.6.6 и этот модуль тоже самое.

На денвере работает на

joomla 2.5.22

virtuemart 2.6.0

версия модуля корзины AJAX Dock Cart for VirtueMart 2.36

AJAXJoomla
11 лет назад
Muran4eg
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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