Необходимо создание фильтра товаров по параметрам для интернет магазина. Front-end и back-end Примеров готовых много, например, Умный фильтр от Bitrix, но сайт самописный. Желаемые примеры покажу по запросу. Важно удобство ...
Исправить не работающий модуль корзины для vm2
Есть модуля корзины AJAX Dock Cart for VirtueMart. Пока делал сайт на локальном сервере все замечательно работало. Перенес на хостинг перестал добавляться товар в корзину. Помогите найти причину и исправить.
Ставил на чистую joomla 2.5.6 и virtuemart 2.6.6 и этот модуль тоже самое.
На денвере работает на
joomla 2.5.22
virtuemart 2.6.0
версия модуля корзины AJAX Dock Cart for VirtueMart 2.36
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