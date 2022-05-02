Исправить не работающий модуль корзины для vm2

Есть модуля корзины AJAX Dock Cart for VirtueMart. Пока делал сайт на локальном сервере все замечательно работало. Перенес на хостинг перестал добавляться товар в корзину. Помогите найти причину и исправить.

Ставил на чистую joomla 2.5.6 и virtuemart 2.6.6 и этот модуль тоже самое.

На денвере работает на

joomla 2.5.22

virtuemart 2.6.0

версия модуля корзины AJAX Dock Cart for VirtueMart 2.36