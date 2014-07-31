Настроить RSS поток - DLE

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Закрыт3 заявки107 просмотров

Добрый день, есть сайт «theg oodl ife.ru» (без пробелов). Он работает на DLE 9.4. Для него нужно настроить RSS поток для экспорта новостей в Яндекс.Новости. Встроенный в ДЛЕ формат Яндекс не принимает.

Пишите цены, сроки.

Спасибо!

DLE
11 лет назад
tglife
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров