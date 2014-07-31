Доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка132 просмотра

интересует доработка сайта kupikran.com. Прошу указать стоимость Каждого исправления

1. разместить доску объявления на главной

2.Сделать приятной по дизайну вывод новостей, статей

3.при разрешении экрана 800*600 столбцы едут на доске объявления.

4.Расположение на карте яндекс компании не реализовано сохранение.

5.ФОто в галереи должны автомасштабироваться под размер экрана, альбомы должны редактироваться, фото грузиться пачками или по одному.

6. Для незарегистрированных пользователей много закрытых страниц, на каждой должна быть ссылка на вход или регистрацию.

11 лет назад
maxlivemax
Максим 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров