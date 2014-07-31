Необходимо раскодировать php-файл. Файл небольшой, смотрите во вложении. Расшифровка ioncube. Прошу откликаться только тех, кто знает что это такое и уже делал не раз.
Доработка сайта
интересует доработка сайта kupikran.com. Прошу указать стоимость Каждого исправления
1. разместить доску объявления на главной
2.Сделать приятной по дизайну вывод новостей, статей
3.при разрешении экрана 800*600 столбцы едут на доске объявления.
4.Расположение на карте яндекс компании не реализовано сохранение.
5.ФОто в галереи должны автомасштабироваться под размер экрана, альбомы должны редактироваться, фото грузиться пачками или по одному.
6. Для незарегистрированных пользователей много закрытых страниц, на каждой должна быть ссылка на вход или регистрацию.
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